كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صحيفة أمريكية تحذر من وصول مليشيات إيران لطائرات إف 16 بالعراق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية، أن المروحيات الأمريكية الصنع لم تعد محصنة من هذه الميلشيات الشيعية المدعومة من إيران بعد انسحاب المتعهدين الأمنيين من قاعدة "بلد" الجوية، شمال العاصمة العراقية بغداد، محذرة من إمكانية وصولها إلى تكنولوجيا طائرات "إف 16" في العراق.

ونشرت المجلة الفرنسية، تقريرًا على موقعها الإليكتروني قالت فيه: "كان من المفترض أن تصبح بادرة حسن نية، وجهد طيب أن تعطي (الولايات المتحدة)، العراق المعدات العسكرية التي يحتاجها للدفاع عن نفسه في مواجهة خصومه الإقليميين، مثل إيران وتنظيم داعش".

وقال المسئولون الأمريكيون والعراقيين، إنهم يشعرون بقلق متزايد بشأن برامج مقاتلات "إف 16"، والتي كانت حتى وقت قريب تخضع لتأمين وصيانة من متعاقدين أجانب، لافتين إلى أنها باتت مهددة بأن تستولي عليها ميلشيات مدعومة من إيران.

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وأشارت المجلة الفرنسية، إلى أن شركة "سالي بورت" وهي جزء من مجموعة "كاليبرن" والتي مقرها ريستون في ولاية فيرجينيا، كانت تتولى تأمين سرب من نحو 34 طائرة إف 16 في القاعدة إلى جانب متعهدين من شركة لوكهيد مارتن الأمريكية التي كانت تتولى عملية الصيانة للطائرات.

وأبلغ مسئولون أمريكيون وعراقيون، في مطلع يناير، أن سالي بورت ولوكهيد مارتن، انسحبتا من القاعدة بعد أن تعرضتا لهجوم صاروخي غير مباشر من قبل الميلشيات، لتترك التكنولوجيا الأمريكية الحساسة غير محصنة في القاعدة الجوية.