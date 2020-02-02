كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصين: سنسرع ببناء المستشفيات في مقاطعة هوبى مركز تفشي كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت السلطات في الصين، أنها ستساعد الشركات التي تنتج السلع الحيوية على استئناف عملها في أقرب وقت ممكن، وفق ما ذكرته الدوائر التلفزيونية الحكومية المغلقة، اليوم الأحد، نقلاً عن اجتماع برئاسة رئيس مجلس الدولة الصيني لي كه تشيانج.

وقالت الدوائر التفلزيونية، إن الصين ستسرع ببناء المستشفيات في مقاطعة هوبى، مركز تفشي المرض، وتضمن الإمدادات الطبية الكافية للتعامل مع الفيروس هناك وفي مدينة ووهان، حسبما نقلت وكالة "رويترز".

ومع ذلك، سيتم السماح للقطاعات غير الأساسية بالمرونة في كيفية استئناف العمليات بعد عطلة رأس السنة القمرية الجديدة حيث تسعى البلاد إلى وقف انتشار تفشي الفيروس التاجي.

وقد وافق الرئيس الصيني شي جين بينج على إيفاد 1400 طبيب عسكري إلى مستشفى هوشنشان التخصصي في ووهان للعمل على معالجة فيروس كورونا الجديد، والمنشأة بدأت رسميًا التنفيذ، اليوم الاحد، كما أعلنت وزارة الدفاع الصينية، في بيان.

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وقالت الوزارة في بيانها: "أرسلت القوات المسلحة 1400 من أفراد الطواقم الطبية إلى مدينة ووهان، حيث سيقومون ابتداءً من 3 فبراير بتنفيذ المهام الموكلة إليهم في مستشفى هوشنشان التخصصي لعلاج الالتهاب الرئوي الناجم عن النوع الجديد من فيروس كورونا".

وتفيد التقارير، أنه تم إرسال الأطباء من قبل المعاهد الطبية العسكرية للقوات البرية، والقوات الجوية، والبحرية، وقوات الدعم الخلفية مجتمعة، و 15 خبيرًا من مركز مراقبة الأمراض والوقاية التابع للجيش الصيني ومعهد البحوث الطبية العسكرية في أكاديمية الجيش للعلوم العسكرية.

سيستقبل مستشفى هوشنشان معظم المرضى المصابين بتشخيص مؤكد. وسيكون لديها وحدة العناية المركزة، ووحدة طبية عامة، وكذلك وحدات للمرضى المصابين بأمراض خطيرة، ومكافحة العدوى، والتشخيص الإشعاعي، وغيرها.