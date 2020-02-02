كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدمر يابانية تبحر متجهة إلى الشرق الأوسط لحماية سفنها من تهديدات إيران والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت السلطات اليابانية، أن مدمرة تابعة لها أبحرت من ميناء قرب طوكيو، في مهمة لحماية السفن التجارية وناقلات النفط بخليج عمان، الذي يمر منه 90 بالمئة من النفط المتجه لليابان، وذلك وسط زيادة التوتر في الشرق الأوسط.

وقالت الحكومة اليابانية، إن المدمرة "تاكانامي" وطاقمها المؤلف من 200 فرد مع طائرتي دوريات بحرية من طراز بي-3سي، سيعملون لحراسة السفن المتجهة للموانئ اليابانية.

وأعلنت الحكومة اليابانية، استعدادها للموافقة على استخدام القوة لحماية السفن المعرضة للخطر وهو قرار مثير للجدل في ظل الدستور الياباني، الذي يحرم استخدام القوة العسكرية لتسوية نزاعات دولية.

Advertisements

وأظهرت وثيقة وافق عليها مجلس الوزراء الياباني أن طوكيو سترسل سفينة حربية وطائرتي دورية لحماية سفنها في الشرق الأوسط.

وفي حال وجود أي طارئ، سيسمح وزير الدفاع الياباني للقوات باستخدام أسلحة للدفاع عن السفن المعرضة للخطر.

وبينت الوثيقة أن من المنتظر أن تغطي العملية المزمعة المياه الدولية في خليج عمان وبحر العرب وخليج عدن وليس مضيق هرمز، نقلًا عن موقع قناة سكاي نيوز عربية.