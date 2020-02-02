كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر احتجاجات في لبنان ضد "صفقة القرن" قرب السفارة الأمريكية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تجمع حشد من الناس، اليوم الاحد، في في بيت عوكر بالقرب من السفارة الأمريكية في لبنان للاحتجاج على ما يسمى بـ"صفقة القرن" - خطة سلام جديدة للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤخراً، كما ذكرت وكالة "سبوتنيك".

تنص الخطة على حل الدولتين، لكنها تعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل وتمنح السلطة الفلسطينية العديد من أحياء القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطينية، بالإضافة إلى استثمارات بقيمة 50 مليار دولار.

سبق أن رفضت السلطة الفلسطينية الخطة، التي تعهدت بقطع العلاقات مع إسرائيل والولايات المتحدة، وحثت الناس على المشاركة في الاحتجاجات ضد الصفقة.

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هذا، وقد قال الرئيس اللبناني الأسبق، أمين الجميّل، مساء يوم السبت، إن ما يسمى صفقة القرن، ما هي إلا "مشروع حرب" أكثر مما هي مشروع سلام، مفترضًا أنه لتنفيذها سيتم استخدام القوة واقتلاع شعب بكامله من أرضه، لافتاً إلى أن هذه الصفقة تناقض رضا الدولة الفلسطينية ونص القرارات الدولية ذات الصلة، وخاصة القراران 242 و383.

وشكك الرئيس اللبناني الأسبق، بالصفقة وفرص تنفيذها، مشيرا إلى وجود ضغوطًا أمريكية على بعض الأطراف، مؤكدًا على أنه ليس هناك أي دولة عربية مستعدة لتجاوز الإرادة الفلسطينية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا".

وقال الجميّل، حول تداعياتها بالنسبة للداخل اللبناني: إن "الإعلان ضم لبنان دون علم أو خبر، ولبنان بكل فئاته يرفض التوطين الذي يخرب المعادلة الداخلية ويمس بالنسيج الوطني".