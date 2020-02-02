دوري أبطال إفريقيا.. أرقام غير مسبوقة تشكلها أندية ربع النهائي

اكتملت أضلاع ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، بإجراء آخر جولة عن مرحلة المجموعات، أمس السبت، التي أسفرت عن تأهل النجم الساحلي التونسي، والأهلي المصري، ليرافقا الأندية الـ6 المؤهلة سلفا.

وقبل النجم، والأهلي، كانت فرق الرجاء، والوداد، والترجي التونسي، والزمالك المصري، وماميلودي صن داونز، الجنوب إفريقي، وتي بي مازيمبي الكونغولي، ضمنت حضورها في دور الربع.

ولأول مرة في تاريخ دوري الأبطال، يتشكل دور ربع النهائي من أندية سبق لها التتويج بالمسابقة القارية، بمجموع 29 لقبا، وهو ما يجعل النسخة الحالية، من أقوى نسخ دوري أبطال إفريقيا.

ويتصدر الأهلي قائمة الأكثر تتويجا بـ8 ألقاب، متبوعا بغريمه الزمالك، ومازيمبي بخمسة تتويجات لكل فريق، ثم الترجي التونسي، صاحب الـ4 ألقاب، والرجاء المتوج بـ3 نسخ، ثم الوداد بلقبين، والنجم، وصن داونز بتتويج واحد لكل منهما.

يذكر أن قرعة دور ربع النهائي، سيتم سحبها، مساء يوم الأربعاء المقبل، بأحد فنادق العاصمة المصرية، القاهرة.