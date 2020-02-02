أنهى حزب الاستقلال بقيادة نزار البركة، رسميًا، ملف تفويت الأرض، التي بني عليها مقري جريدتي “لوبينيون”، و”العلم”، التي تأسست في عام 1946، وتُعتبر أقدم جريدة مغربية حزبية.
وعلم “اليوم24″ أنه، بالإضافة إلى بيع مقر الجريدتين، دفع نزار البركة الأمين العام للحزب ببيع مطبعة الرسالة، أيضا.
وفي سياق عملية البيع، اشترى إخوان نزار البركة عقارا جديدا للجريدتين في حي حسان وسط العاصمة الرباط، وقال مصدر من داخل الحزب لـ”اليوم24” إنّ الحزب يتوفر على العشرات من العقارات تتجاوز 200 عقارًا، ومع ذلك تم شراء عقار جديد، وأنه يجري اليوم داخل أوساط حزب الاستقلال الترويج لـ”أزمة مالية”، استعصى معها وصول الدعم، ومساهمة القيادة الاستقلالية في إنجاز بعض أنشطة الحزب الجهوية، والإقليمية.
وأكد المصدر ذاته أنّ قيمة العقارات، التي يتوفر عليها حزب الاستقلال تصل إلى ملايير السنتيمات، وأغلبها كانت مسجلة في اسم أفراد من عائلة علال الفاسي، وبعضها لايزال كذلك، وفي عهد حميد شباط نقلت هذه العقارات إلى ملكية الحزب.
وقال مصدر من داخل حزب الاستقلال إنّ التخبط الجاري في الحزب أدى، فعليًا، إلى بيع “معالم تاريخية” للحزب، كان يُفترض الحفاظ عليها كجزء من تاريخه اللامادي”.
كانت هذه تفاصيل خبر إخوان البركة يبيعون “معالم الاستقلال” ويشترون مقرًا جديدا للجريدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.