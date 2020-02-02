البطولة الاحترافية.. الرجاء الملالي يطارد فوزه الأول والزمامرة يستهدف العودة إلى سكة الانتصارات

يحل فريق نهضة الزمامرة، اليوم الأحد، ضيفا على رجاء بني ملال، في الملعب البلدي لواد زم، لحساب مباريات الأسبوع الخامس عشر من البطولة الوطنية الاحترافية.
ويشكل لقاء، اليوم، أول مواجهة بين الفريقين في القسم الأول للبطولة الاحترافية، بعدما ضمنا صعودهما، الموسم الماضي، إلى قسم الكبار.
ويبحث الفريق الملالي عن تحقيق فوزه الأول في بطولة هذا الموسم، حيث خاض 14 مباراة، تعادل في مناسبتين، ومني بالهزيمة خلال 12 لقاءً.
ويقبع رجاء بني ملال في الرتبة الأخيرة بنقطتين، ويعد خط هجومه الأضعف بتوقيعه 6 أهداف فقط، ويأتي دفاعه ثاني أضعف دفاع، بعد أن اهتزت شباكه في 23 مناسبة، خلف يوسفية برشيد، الذي استقبل 26 هدفا.
أما نهضة الزمامرة، فيتطلع إلى العودة إلى سكة الانتصارات، التي خاصمته في الجولتين الماضيتين، حيث خسر أمام مضيفه أولمبيك خريبگة، وضيفه الجيش الملكي على الترتيب.
ويحتل النهضة المركز الثاني عشر برصيد 16 نقطة، جمعها الفريق من 4 انتصارات، ومثلها تعادلات، مقابل 6 هزائم، علما أن خطه الأمامي أحرز 18 هدفا، بينما اهتزت شباكه في 15 مناسبة.
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