مغاربة ووهان يعودون لأرض الوطن وسيارات إسعاف تقلهم للخضوع للحجر الصحي

وسط حالة تأهب، وصلت طائرة تابعة للخطوط الملكية المغربية، ظهر اليوم الأحد، إلى مطار بمنسليمان، حاملة المغاربة الذين تم إجلاؤهم من بؤرة فيروس كورونا بالصين.

الطائرة التي حطت اليوم، تحمل على متنها 167 راكبا، ضمنهم 53 إمرأة، تم إجلاؤهم من مدينة ووهان، التي وضعتها السلطات الصينية تحت الحجر الصحي، بسبب تفشي فيروس كورونا.

وأعدت وزارة الصحة، عددا كبيرا من سيارات الإسعاف لنقل المغاربة العائدين من ووهان الصينية، إلى المستشفيات المخصصة لإيوائهم خلال فترة الحجر الصحي والمحددة في عشرين يوما، حيث من المنتظر توزيعهم على المستشفى العسكري في الرباط ومستشفى سيدي سعيد في مكناس .

وفي ذات السياق، استبقت وزارة الصحة قدوم العائدين من ووهان والذين يمثل الطلبة أكبر عدد منهم، من أجل طمأنة أهاليهم الذين انتظموا في تنسيقية، ميث جرى استقبالهم أمس السبت في مستشفى سيدي سعيد بمكناس للاطلاع على تحضيرات استقبال أبنائهم في الحجر الصحي، وظروف إيوائهم والاستعدادات المرصودة لذلك.

وينتظر أن تتم معالجة الطائرة القادمة من ووهان، وفق البروتوكولات المعمول بها دوليا.

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وكان الملك محمد السادس قد أعطى تعليماته يوم الإثنين الماضي، لإعادة المواطنين المغاربة، الذين يشكل الطلبة أغلبيتهم، الموجودين بإقليم ووهان الصيني، إلى أرض الوطن.

وأمر الملك، بأن تتخذ التدابير اللازمة على مستوى وسائل النقل الجوي، والمطارات الملائمة، والبنيات التحتية الصحية الخاصة للاستقبال.

وأمر الملك أيضا، رئيس الحكومة ومختلف المسؤولين، كل في مجال اختصاصه، بتأمين المتابعة والتنسيق اللازمين.