حملة “الفجر العظيم”..وقفة تضامنية مع فلسطين موازاة مع صلاة الفجر في الجديدة

نظمت الهيأة المغربية لنصرة قضايا الأمة وقفة تضامنية مع القضية الفلسطينية، فجر اليوم الأحد، أمام مسجد الفتح في حي السعادة في الجديدة.

وكانت الهيأة المغربية لنصرة قضايا الأمة قد دعت أعضاءها إلى الانخراط بشكل واسع في حملة “الفجر العظيم”، التي ينظمها المقدسيون في المسجد الأقصى.

وشهدت الوقفة رفع الأعلام الفلسطينية، ولافتات تحمل شعارات النصرة، والتضامن، التي أعلن فيها عبد الصمد فتحي، رئيس الهيأة المغربية لنصرة قضايا الأمة رفضه لما سمي بصفقة القرن، منددا بالمواقف العربية الرسمية المتخاذلة.

وتستعد مجموعة من التنظيمات السياسية، والنقابية، وهيآت حقوق الإنسان لتنظيم مسيرة شعبية، يوم الأحد 9 فبراير الجاري، في مدينة الرباط، رفضا لصفقة القرن، التي أعلنها الرئيس الأمريكي.