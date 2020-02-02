مستشفى يقاضي شخصا كسر أبوابه.. حقوقي: وجد المشفى مقفلا في وجه زوجته الحامل ولم يتمالك نفسه

تعرض المستشفى المحلي في منطقة البروج، ضواحي مدينة سطات، إلى تخريب بعض ممتلكاته، مساء أمس السبت.

وحسب المعطيات المتوفرة، فإن زوج امرأة حامل، عمد إلى تكسير أبواب المستشفى المحلي في منطقة البروج، ما دفع إدارة هذا الأخير، إلى تقديم شكاية ضده إلى مركز الدرك الملكي في البروج، قصد مقاضاته.

وقال بوشعيب العسري، رئيس الهياة الديمقراطية لحقوق الإنسان، في تصريح لـ”اليوم 24″، إن المستشفى المحلي في البروج لم يهتم بامرأة حامل، كانت في حالة مخاض، حيث بقيت، مسا أمس، مرمية أمام بابه.

وأضاف المتحدث ذاته أن زوج المرأة الحامل فقد أعصابه، بعدما وجد زوجته تتألم من شدة المخاض، وهي مرمية أمام المستشفى، الذي لم يمنحها حقها في العلاج.

وعبر العسري عن استنكاره للواقعة، وقال إن زوجة المعني بالأمر عوض أن تتلقى العلاج من المستشفى، وجدت نفسها تواجه شكاية هذا الأخير ضد زوجها.