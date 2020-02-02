خرجت والدة الفنانة المغربية مريم حسين، ليلة أمس السبت، في أول ظهور لها بعد حبس ابنتها، بمقطع فيديو مؤثر لحفيدتها الصغيرة، وهي تبكي بحرقة، ولم تستطع النوم في غياب والدتها المسجونة.
وظهرت والدة مريم حسين، لتخبر جمهور الأخيرة بأن حفيدتها الصغيرة لم تنم بعد، والساعة تشير إلى الثانية صباحا، إضافة إلى أن بكاءها مستمر.
وشاركت والدة مريم حسين على حساب ابنتها، في سناب شات، منشورات تعتبر فيها أن ابنتها مظلومة، موجهة رسائل إلى الشامتين فيها، بأنها وأفراد عائلتها راضون بقدر الله.
وحبست مريم حسين بعد دعوة قضائية، تقدم بها الإعلامي الإماراتي صالح الجاسمي ضدها، بتهمة هتك العرض بالرضى بعد ظهورها ترقص بشكل مثير مع مغني الراب الأمريكي تايغا.
ولم تفلح محاولات الفنانة أحلام في ثني الجاسمي عن التمسك بموقفه، والتنازل لصالح مريم حسين، بعد صدور قرار نهائي بحبسها شهرا، وترحيلها من الإمارات.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد حبس ابنتها.. ظهور مؤثر لوالدة الفنانة المغربية مريم حسين وحفيدتها المتأثرة بغياب والدتها – فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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