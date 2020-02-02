بعد تأهله متصدرا لمجموعته.. لقاء شكلي للحسنية ضد بارادو الجزائري في كأس الـ”كاف”

يستقبل، اليوم الأحد، فريق حسنية أگادير، نادي بارادو الجزائري، ضمن مباريات الجولة السادسة والأخيرة من المجموعة الرابعة لمسابقة كأس الكونفيدرالية الإفريقية “كاف”، وذلك على أرضية ملعب “أدرار” في أگادير.

وتمثل المباراة لقاءً شكليا لممثل كرة القدم الوطنية، بعدما ضمن الأحد الماضي، تأهله إلى ربع النهائي، متصدرا للمجموعة، عقب عودته بتعادل إيجابي بهدف لمثله من أرض مضيفه إنييمبا النيجيري.

وفي المقابل، تشكل المواجهة الفرصة الأخيرة للفريق الجزائري، من أجل مرافقة “غزالة سوس” للدور المقبل، إذ يتوجب عليه الفوز، وانتظار خسارة إنييمبا أمام مستضيفه سان بيدرو الإيفواري.

ويتصدر الفريق السوسي ترتيب المجموعة برصيد 11 نقطة، متقدما بـ4 نقاط عن إنييمبا الوصيف، ثم يأتي بارادو في المركز الثالث بمجموع 5 نقاط، بينما يتذيل سان بيدرو الترتيب بـ3 نقاط.