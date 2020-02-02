تكريم رجل مرور نظيراً لجهوده في ضبط سارق يقوم بتكيسر زجاج السيارات بالمكلا

الأحد 2 فبراير 2020

كرّم صباح اليوم الأحد العقيد سعيد بن دويس العوبثاني نائب مدير الأمن والشرطة بساحل حضرموت رجل المرور رائد الحبشي نظيراً لجهده العظيم في الإمساك بسارق السيارات الذي يقوم بكسر الزجاج (المرايات) للسيارات لسرقة اغراض وممتلكات ووثائق المواطنين بالمكلا.



واشاد بن دويس اثناء الطابور الصباحي للقوة الأمنية والشرطوية بالدور الذي بذله "الحبشي" وقيامه بواجب غير عادي في ضبط السارق لمساعدة بقية زملائة في الاجهزة الامنية وان هذا الحس والدور يجب ان يتقلد به كل منتسبي رجال الأمن والشرطة.

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ومن جانبه عبّر رجل المرور رائد الحبشي عن شكره وتقديره للعقيد "بن دويس" على هذه اللفته الكريمة والتكريم الذي يعد حافزاً لاستمراره في بذل قصارى جهده لخدمة حضرموت وامنها وإستقرارها.

الجدير بالذكر يُعَدّ تكريم الحبشي للمرة الثانية فقد تم تكريمه من قبل اللواء الركن فرج البحسني محافظ حضرموت-قائد المنطقة العسكرية الثانية والعميد منير التميمي المدير العام للأمن والشرطة بساحل حضرموت من خلال قيامه بنظافة احد شوارع المكلا بعد وقوع كمية من الاتربة والاحجار من احد مركبات النقل الثقيل وهو مااعاقت حركة المواطنين ومركباتهم.