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الدعم القطري يتزايد لأنشطة الإخوان في هولندا 

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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الأحد 2 فبراير 2020

يتزايد الدعم القطري لأنشطة الإخوان في هولندا. 

 

وكشف تقرير حقوقي مصري عن منظمة المتحدة الوطنية لحقوق الإنسان، عن تمويل الحكومة القطرية لأنشطة الإخوان في هولندا. 

 

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 مشيراً إلى تقاعس السلطات في أمستردام عن التجاوب مع تحذيرات الاستخبارات في البلاد لما عدته "خطر" الجماعة الإرهابية على الديمقراطية.

 

وتطرق التقرير إلى تفاصيل عمليات التمويل الذي تلقته "الإخوان" في هولندا من تنظيم الحمدين، مؤكداً أن هذا الأمر أمكن الجماعة الإرهابية خلال وقت قصير من شراء 4 عقارات في أمستردام وروتردام ولاهاي، بقيمة 5 ملايين يورو على الأقل، وفق ما نشره موقع "قطر يليكس". 

 

وأكد التقرير، أن الحكومة الهولندية لم يكن لديها أي رد فعل على دخول جماعة الإخوان والجماعات المتطرفة الأخرى الممولة خارجيًّا والمناهضة للاندماج إلى البلاد، منتقدًا عدم الانتباه للأزمة الأمنية الكبيرة التي تواجهها البلاد ونقاط الضعف في سياسة مكافحة التطرف هناك

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