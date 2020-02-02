تظاهرة طلابية حاشدة وسط بغداد رفضا لتكليف علاوي برئاسة الحكومة

أفادت "​سكاي نيوز​ عربية" عن تظاهرة طلابية حاشدة وسط بغداد رفضا لتكليف علاوي ب​رئاسة الحكومة​، مطالبين بتسمية رئيس وزراء مستقل سياسيا لم يعمل في الحكومة، ويعتبرون أن ذلك لا ينطبق على علاوي.

وكان قد أعلن علاوي عن توليه منصب رئيس الوزراء، بعد مرور أربعة أشهر على اندلاع ​الاحتجاجات​ المناهضة للنظام، وشهرين على استقالة رئيس الوزراء السابق ​عادل عبد المهدي​ تحت ضغط الشارع.