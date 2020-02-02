الداخلية العراقية تمنع دخول جميع الزائرين الأجانب القادمين من الصين بسبب كورونا

أعلنت ​وزارة الداخلية العراقية​ في بيان أنها قررت منع دخول جميع الزائرين الأجانب القادمين من ​الصين​ بسبب مخاوف من ​فيروس كورونا​. وتعد مؤسسة البترول الوطنية الصينية (سي.إن.بي.سي) من أكبر المستثمرين في ​النفط​ العراقي بينما تعمل المؤسسة الوطنية الصينية للنفط البحري (سي.إن.أو.أو.سي) في حقل ميسان جنوب شرق العراق.

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