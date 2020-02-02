سلطات الإمارات تخصص ملياري دولار لمشاريع واستثمارات في موريتانيا

أشارت وكالة الأنباء الرسمية الإماراتية "وام"، إلى أن السلطات الإماراتية أعلنت عن تخصيص مبلغ ملياري ​دولار​ لمشاريع استثمارية وتنموية وقروض ميسرة ل​موريتانيا​. وبحسب الوكالة، فإن هذه المبادرة تأتي "تنفيذا لتوجيهات رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ، وفي إطار العلاقات الأخوية الراسخة بين دولة الإمارات العربية المتحدة والجمهورية الإسلامية الموريتانية".

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