روسيا اليوم: إضراب شامل في الجولان احتجاجا على "التوربينات"

أفادت قناة "روسيا اليوم" عن إعلان أهالي ​الجولان​ السوري المحتل "​إضراب​ تحذيري عام وشامل، احتجاجا على قرار سلطات إسرائيل إقامة مشروع عنفات الرياح "توربينات" لتوليد ​الطاقة​ على أراضيهم الزراعية".

وأكد الأهالي، في بيان بحسب ما ذكرت القناة، "تمسكهم بأرض الآباء والأجداد، وبهويتها العربية السورية"، معتبرين أن "هذا القرار عدوانا جائرا ضدنا، وإعلان حرب بحقنا للنيل من أرضنا وتهجيرنا، وسلب أراضينا الخاصة والموروثة عبر الزمن".

كما حذروا ​الحكومة الإسرائيلية​ "من مغبة الإقدام على تنفيذ قرارها العدواني هذا، الأمر الذي يستدعي منا كل جهد لمواجهة هذا القرار ميدانيا وبكل السبل والوسائل المتاحة".

من جانبه، اعتبر مدير مكتب شؤون الجولان في ​رئاسة مجلس الوزراء​ السوري مدحت صالح أنه "في حال نجحت سلطات الاحتلال في تنفيذ مشروعها، فسيكون بداية ترحيل الناس من أراضيهم وتهجيرهم"، واصفا مشروع المراوح بأنه "من أخطر المشاريع الإسرائيلية منذ احتلال الجولان".