أعلنت اللجنة الوطنية الصينية للصحة في تقرير عن "مغادرة 328 مريضا مصابا بفيروس "كورونا" الجديد المستشفيات بعد تعافيهم"، مبينة أن "يوم أمس السبت شهد خروج 85 شخصا من المستشفيات بعد تعافيهم، منهم 49 في مقاطعة هوبي".
وكانت السلطات الصينيةقد أعلنت، أن "عدد الوفيات المؤكدة في البلاد جراء فيروس "كورونا" ارتفع إلى 304، بعدما أودى خلال الساعات الـ24 الماضية بحياة 45 شخصا إضافيا، جميعهم في مقاطعة هوبي، بؤرة الوباء في وسط البلاد".
كانت هذه تفاصيل خبر اللجنة الوطنية الصينية للصحة: تعافي المئات في الصين من فيروس الكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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