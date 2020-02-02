اللجنة الوطنية الصينية للصحة: تعافي المئات في الصين من فيروس الكورونا

أعلنت اللجنة الوطنية الصينية للصحة في تقرير عن "مغادرة 328 مريضا مصابا بفيروس "كورونا" الجديد ​المستشفيات​ بعد تعافيهم"، مبينة أن "يوم أمس السبت شهد خروج 85 شخصا من المستشفيات بعد تعافيهم، منهم 49 في مقاطعة هوبي".

وكانت ​السلطات الصينية​قد أعلنت، أن "عدد الوفيات المؤكدة في البلاد جراء فيروس "كورونا" ارتفع إلى 304، بعدما أودى خلال ​الساعات​ الـ24 الماضية بحياة 45 شخصا إضافيا، جميعهم في مقاطعة هوبي، بؤرة الوباء في وسط البلاد".