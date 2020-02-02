بيسكوف: صفقة القرن لا تتوافق مع قرارات عديدة لمجلس الأمن

رأى المتحدث باسم الرئاسة الروسية ​دميتري بيسكوف​، أنه "يمكن بالعين المجردة رؤية أن ​صفقة القرن​ لا تتوافق مع عدد من قرارات ​مجلس الأمن الدولي​"، معتبرا أن "رد فعل ​فلسطين​ السلبي، وتضامن عدد من ​الدول العربية​ مع ​الفلسطينيين​ في رفضهم خطة ​ترامب​، يجعل ​موسكو​ تشك في قابلية هذه الخطة للحياة".

وفي وقت سابق أكدت ​الخارجية الروسية​، في تعليقها على "صفقة القرن"، أن "الكلمة الفصل في التوصل لتسوية دائمة وعادلة في ​الشرق الأوسط​، يجب أن تكون للفلسطينيين والإسرائيليين وحدهم".

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