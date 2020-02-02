بيسكوف: صفقة القرن لا تتوافق مع قرارات عديدة لمجلس الأمن

رأى المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أنه "يمكن بالعين المجردة رؤية أن صفقة القرن لا تتوافق مع عدد من قرارات مجلس الأمن الدولي"، معتبرا أن "رد فعل فلسطين السلبي، وتضامن عدد من الدول العربية مع الفلسطينيين في رفضهم خطة ترامب، يجعل موسكو تشك في قابلية هذه الخطة للحياة".
وفي وقت سابق أكدت الخارجية الروسية، في تعليقها على "صفقة القرن"، أن "الكلمة الفصل في التوصل لتسوية دائمة وعادلة في الشرق الأوسط، يجب أن تكون للفلسطينيين والإسرائيليين وحدهم".
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