السلطات الجزائرية ترسل طائرة لإجلاء رعاياها في ووهان الصينية

أعلنت الرئاسة الجزائرية أن السلطات أرسلت طائرة إلى الصين لإجلاء الرعايا المقيمين بمدينة ووهان، وعددهم 36 أغلبهم من الطلبة، وسيعود على متن نفس الطائرة، عشرة مواطنين تونسيين، بناء على طلب من سلطات بلادهم.
وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، قد أمر بإعادة الرعايا إلى أرض الوطن حفاظا على سلامتهم.
وتحمل الطائرة المغادرة هبة من الجزائر لمساعدة السلطات المحلية على مواجهة انتشار حمى فيروس "كورونا" الجديد، تتألف من "500 ألف قناع ثلاثي الطبقات و20 ألف نظارة وقائية و300 ألف قفاز".
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