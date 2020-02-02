خارجية إيران: نرحب بتكليف محمد توفيق علاوي برئاسة وزراء العراق

أعلن المتحدث باسم ​وزارة الخارجية الإيرانية​ ​عباس موسوي​ أن طهران ترحب باختيار ​محمد توفيق علاوي​ رئيسا لوزراء ​العراق​. وأوضح أنه "في إطار الدعم المستمر للاستقلال والسيادة الوطنية ووحدة الأراضي وتعزيز أسس الديمقراطية في العراق، نرحب بتكليف محمد توفيق علاوي برئاسة وزراء هذا البلد". إضغط للمزيد

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