وزارة الزراعة الصينية: تفشي انفلونزا الطيور بعد الكورونا

كشفت وزارة الزراعة الصينية، عن "تفشي فيروس إنفلونزا الطيور "إتش 5 إن 1" المميت في مقاطعة هونان، التي تقع على الحدود الجنوبية لمقاطعة هوبي، مركز انتشار فيروس "كورونا" الذي وسع انتشاره".
وأشارت الوزارة، في بيان، أن "هذا الفيروس بدأ بالتفشي من إحدى المزارع في منطقة شوانغكينغ بمدينة شاويانغ، في مؤسسة لتربية الدجاج وتسمينه، كان فيها 7850 طيرا، نفق منها 4500 بسب إصابتها بهذا الفيروس"، معلنة أن "السلطات المحلية أعدمت 17 ألف و828 دجاجة بعد تفشي المرض. ومع ذلك لم يتم الإبلاغ عن أي حالات إصابة بين سكان المقاطعة بهذا الفيروس".
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