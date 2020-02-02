المرصد السوري: معلومات عن إعلان تركيا أوتوستراد حلب - اللاذقية منطقة عسكرية

أعلن "​المرصد السوري لحقوق الإنسان​" عن معلومات عن إعلان ​تركيا​ أوتوستراد حلب - ​اللاذقية​ منطقة عسكرية، وذلك في تصعيد تركي كبير مع الروس. وكان المرصد السوري رصد منذ ساعات، دخول رتل عسكري تركي كبير إلى الأراضي السورية عبر معبر كفرلوسين الحدودي، ويتألف الرتل من نحو 40 آلية عسكرية من دبابات وناقلات للجنود ومدرعات بالإضافة لمعدات عسكرية ولوجستية، فيما توجه الرتل جنوباً ولم ترد معلومات حتى اللحظة عن الوجهة.

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