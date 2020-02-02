بهية الحريري التقت المجلس الاداري الجديد لجمعية تجار صيدا

استقبلت رئيسة كتلة "المستقبل" النائب ​بهية الحريري​ في ​مجدليون​، المجلس الإداري الجديد ل​جمعية تجار صيدا وضواحيها​ برئاسة رئيس الجمعية ​علي الشريف​، في زيارة بروتوكولية لمناسبة تسلم المجلس مهامه بعد ​انتخابات​ الجمعية، وهنأته وتمنت له التوفيق.



وكان عرض للأوضاع والمشاكل التي يعانيها القطاع التجاري في المدينة، في ظل ​الأزمة​ المالية والاقتصادية الخانقة وتراجع القدرة الشرائية وانعكاس ذلك على ​الحركة التجارية​ في أسواق المدينة، فضلا عن الأعباء التي تثقل كاهل أصحاب المؤسسات التجارية ولا سيما موضوع الإيجارات وغيرها من العوامل التي دفعت ببعضها الى التعثر أو صرف عمال وفي مؤسسات أخرى الإقفال.

وأطلع الشريف الحريري على عناوين خطة المجلس الجديد لمواجهة أزمة الركود، وطرح موضوع البدء بالتحضير ل​مؤتمر​ اقتصادي جامع في صيدا تشارك فيه كل فاعلياتها وقطاعاتها الاقتصادية وأصحاب الخبرات، لتبادل الأفكار والمقترحات الآيلة لمعالجة المشكلات التي تواجه هذا القطاع وتنشيط ​الوضع الاقتصادي​ في المدينة.

والتقت الحريري في حضور وفد جمعية التجار، رئيس ​غرفة التجارة والصناعة والزراعة​ في صيدا و​الجنوب​ ​محمد حسن صالح​ ورئيس اتحاد ​نقابات العمال والمستخدمين​ في الجنوب عبداللطيف الترياقي، وحضر اللقاء منسق دائرة صيدا في "​تيار المستقبل​" أمين الحريري. وكان بحث في الوضع الاقتصادي.

