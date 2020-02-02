حبشي: سنعمل على إنشاء مركز معتمد لجرف الثلوج في عيناتا

تفقد عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب أنطوان حبشي بلدة عيناتا-الأرز يرافقه رئيس اتحاد بلديات منطقة دير الأحمر المحامي جان فخري، رئيس البلدية المهندس ميشال رحمة، واطلع على الآلية الجديدة المعتمدة لجرف الثلوج التابعة لوزارة الأشغال العامة والنقل والمجهزة بأحدث التقنيات.
وأكد انه "سنعمل بالتعاون مع اتحاد بلديات دير الأحمر وبلدية عيناتا- الأرز، للحصول على قرار من وزارة الأشغال لإنشاء مركز معتمد لجرف الثلوج في عيناتا وتنفيذه في أسرع وقت ممكن".
وشكر حبشي للوزير السابق للأشغال يوسف فنيانيوس والمدير العام لوزارة الأشغال طانيوس بولس والمدير العام الإقليمي لمنطقة البقاع في وزارة الأشغال أحمد الحجار جهودهم.
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