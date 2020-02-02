حبشي: سنعمل على إنشاء مركز معتمد لجرف الثلوج في عيناتا

تفقد عضو تكتل "​الجمهورية القوية​" النائب ​أنطوان حبشي​ بلدة ​عيناتا​-​الأرز​ يرافقه رئيس اتحاد بلديات منطقة ​دير الأحمر​ المحامي جان فخري، رئيس ​البلدية​ المهندس ​ميشال رحمة​، واطلع على الآلية ​الجديدة​ المعتمدة لجرف ​الثلوج​ التابعة ل​وزارة الأشغال العامة والنقل​ والمجهزة بأحدث التقنيات.

وأكد انه "سنعمل بالتعاون مع ​اتحاد بلديات دير الأحمر​ وبلدية عيناتا- الأرز، للحصول على قرار من وزارة الأشغال لإنشاء مركز معتمد لجرف الثلوج في عيناتا وتنفيذه في أسرع وقت ممكن".

وشكر حبشي للوزير السابق للأشغال يوسف فنيانيوس والمدير العام لوزارة الأشغال ​طانيوس بولس​ والمدير العام الإقليمي ل​منطقة البقاع​ في وزارة الأشغال أحمد الحجار جهودهم.

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