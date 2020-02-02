أبو شرف: لإصدار مراسيم قانون سلامة الغذاء وتفعيل بعض القوانين

طالب نقيب أطباء ​لبنان​ في ​بيروت​ البروفسور ​شرف أبو شرف​، ​رئاسة مجلس الوزراء​ ب "إصدار المراسيم التطبيقية اللازمة ل​قانون سلامة الغذاء​ الذي صدر عام 2016 ولا يزال حتى الآن حبرا على ورق".

وأكد نقيب الأطباء على ضرورة "العمل على تعيين الهيئة الوطنية لسلامة الغذاء، حرصا على صحة المواطن"، لأمن الغذائي هو أولوية قصوى، خصوصا بعد ​التلوث​ الذي بتنا نراه في الغذاء والماء والهواء والطبيعة".

ولفت أبو شرف إلى أهمية "إعادة تفعيل القوانين، كالوصفة الطبية الموحدة ومنع ​التدخين​ في الأماكن العامة". وطالب ب "إنشاء لجنة او هيئة من اختصاصيين في ​وزارة الصحة​، و​وزارة الزراعة​، و​وزارة الاقتصاد​، ونقابتي الأطباء والصيادلة، تدرس وتراقب الأدوية التي تستورد من الخارج وتستعمل في الطب البيطري في لبنان، ضمن الشروط المعترف بها علميا ودوليا، حفاظا على الصحة العامة ومنعا للتداعيات السلبية التي قد تصيب المواطن عند الاستخدام المفرط او الخاطئ للمضادات الحيوية".

