شكرا لقرائتكم خبر عن "المحامين": 15 مرشح لمنصب النقيب و 80 لعضوية المجلس عن استئناف القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت لجنة تلقى طلبات المرشحين لانتخابات نقابة المحامين على منصب النقيب وعضوية المجلس، تقدم 15 مرشحا لمنصب النقيب منذ فتح باب الترشح للانتخابات التى تعقد 15 مارس الجارى، حتى الآن .

وأضافت اللجنة أن عدد المتقدمين للترشح للعضوية عن استئناف القاهرة حتى الآن 80 مرشحا، مشيرة إلى أن آخر موعد لتلقى طلبات الترشح اليوم فى تمام الساعة الخامسة مساء وأنه لا مد لفترة تلقي الطلبات.

وكانت النقابة العامة للمحامين شكلت 3 لجان من الجهاز الإدارى للنقابة بمقر النقابة العامة لتلقى أوراق الترشح، لجنة لتلقى أوراق الترشح للنقيب مقرها بقاعة المجلس بمبنى النقابة، ولجنة أخرى على مقاعد دوائر الاستئناف و أخرى على مقاعد الهيئات العامة و الشركات.

ومن المقرر إعلان أسماء المرشحين غدا الأثنين، بلوحة الإعلانات بالنقابة على أن تبدأ التنازلات و الطعون و الاعتراضات يوم الثلاثاء 4 فبراير و حتى الخميس الموافق 6 فبراير و الفصل فى الطعون و التنازلات يوم الأثنين الموافق 10 فبراير و إعلان الكشوف النهائية للمرشحين يوم الثلاثاء الموافق 11 فبراير .

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وكان مجلس نقابة المحامين، قد عقد اجتماعه الدورى الخميس الماضى، برئاسة النقيب سامح عاشور، واتخذ المجلس عدة قرارات هامة خلال اجتماعه، جاء من بينها الدعوة لانتخابات مجلس النقابة العامة المقبلة يوم الأحد الموافق 15 مارس 2020.