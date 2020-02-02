شكرا لقرائتكم خبر عن بهاء أبو شقة يطلق مبادرة للم شمل الوفديين: سنفتح صفحة جديدة مع الجميع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن بهاء أبو شقة رئيس حزب الوفد، عن مبادرة جديدة للم الشمل، وذلك عقب إعلان نتيجة انتخابات المكتب التنفيذي لحزب الوفد، قائلا: أعلن فتح صفحة جديدة للم الشمل، وبيت الأمة مفتوح لكل الوفديين، وسنطوى صفحة الماضى، ومن يريد أن يبدى رغبة فى العودة للوفد، سيتم الاستجابة له على الفور طبقا للائحة، فبيت الأمة مفتوح للجميع.

أضاف أبو شقة لـ"الخليج 365": أؤكد للجميع أننى على مسافة واحدة ولست محسوبا على أحد، وهدفى الأساسي هو مصلحة الوفد وليس لى أية أغراض أو مصالح شخصية، ونحن على أعتاب انتخابات محليات ومجلسي نواب وشيوخ، فمن يريد أن يفتح صفحة جديدة، فنحن نرحب به وسنعمل بروح وقلب رجل واحد من أجل أن نكون أمام حزب قوى وفاعل يتواجد بقوى على الساحة السياسة خلال الفترة المقبلة ونصدر نموذجا جيدا فى الدفاع عن الوطن والمواطن.

Advertisements

وتابع أبو شقة: سبق وقلت فى أول خطاب بعد فوزى فى مارس 2028، أنه لن تكون هناك ديمقراطية حقيقية بدون حزب الوفد، كما أننا سنعمل على تفعيل المادة الخامسة من الدستور التى تنص على أن الدولة تقوم على التعددية الحزبية، وأود أن أؤكد أننى ليس لى مصالح وعلى مسافة واحدة من كل الوفديين وأتحدى أن أى شخص لديه دليل غير ذلك ولو لديه فليقدمه فأنا أعمل فى النور وبوضوح، وليس لدى شيء أخفيه والكل يعلم ذلك إذ إننى ليس لدى أى مصلحة بصورة شخصية فالحزب له تاريخ سنحافظ عليه.

وأكد أبو شقة أن الوفد حينما يعارض، فإنه يعارض من أجل مصلحة الدولة و المواطن، متابعا: فى السابق كنا نعارض الحكومة من أجل المصلحة العامة، أما الآن فنحن نؤيد الدولة ومشروع الرئيس عبد الفتاح السيسي من أجل الوطن فقط ولا أمور أخرى.