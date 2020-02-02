طلب إحاطة بشأن تكرار انهيار مبانى الأحياء القديمة.. ويؤكد: نحتاج لحصرها

وأكد عضو مجلس النواب، أنه لا أحد ينكر الجهود المبذولة من القيادة السياسية المصرية نحو عمل بنية تحتية متطورة ومرافق جديدة برؤي تواكب ظروف العصر وتحديات الزيادة السكانية، وذلك من خلال مجتمعات عمرانية جديدة بمختلف المحافظات من أجل التوسع العمراني، مع رفع كفأه البنية التحتية الحالية التي تهالكت علي مدار الزمان ومعها المرافق أيضا بالتوازي مع رؤي النهوض بالمناطق العشوائية وتطويرها ورفع كفاءتها بنماذج جديدة تحقق الحياة الكريمة.

Advertisements

وأضاف أنه على الرغم من ذلك لا تزال تحديات الماضي بشأن البناء القديم تمثل أزمة مجتمعية في العديد من النواحي ، والتهديد بسقوطها في العديد من الأحياء القديمة وفى القلب منها شبرا وروض الفرج بمحافظة القاهرة، والمحافظات الأخري أيضأ ، وما يترتب عليها من أزمات خاصة الضحايا والإصابات للأهالي، وهو الأمر الذي يتصل بشكل مباشر مع حياة المواطنين والتي من الواجب علي الجميع الحفاظ عليها.



