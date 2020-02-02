طلب إحاطة بشأن تكرار انهيار مبانى الأحياء القديمة.. ويؤكد: نحتاج لحصرها

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب جون طلعت، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء و وزير التنمية المحلية ووزير الإسكان بشأن تكرار كارثة انهيار المبانى بأحياء مصر القديمة وفى القلب منها شبرا وروض الفرج، ولفت إلى أن تكرار انهيار المنازل ووقوع ضحايا على مدار السنوات الماضية وآخرها سقوط بلكونة بالطابق الثالث فوق الأرضى من العقار رقم 9 بحارة على حسانين من شارع البكرى بروض الفرج، يتطلب رؤية وخطة من الحكومة فى حصر المنازل الآيلة للسقوط وخاصة التي تم إخلاء سكانها، مع دراسة أوضاع المبانى من ذات النوع والتى لا يزال بها الأهالي حفاظا علي حياتهم وعدم تعريضها لأى خطر، بما لا يجور على حقوق الأهالى أو الانتقاص منها وانما بما يحقق لهم الحياة الكريمة والآمنة.
وأكد عضو مجلس النواب، أنه لا أحد ينكر الجهود المبذولة من القيادة السياسية المصرية نحو عمل بنية تحتية متطورة ومرافق جديدة برؤي تواكب ظروف العصر وتحديات الزيادة السكانية، وذلك من خلال مجتمعات عمرانية جديدة بمختلف المحافظات من أجل التوسع العمراني، مع رفع كفأه البنية التحتية الحالية التي تهالكت علي مدار الزمان ومعها المرافق أيضا بالتوازي مع رؤي النهوض بالمناطق العشوائية وتطويرها ورفع كفاءتها بنماذج جديدة تحقق الحياة الكريمة.
وأضاف أنه على الرغم من ذلك لا تزال تحديات الماضي بشأن البناء القديم تمثل أزمة مجتمعية في العديد من النواحي ، والتهديد بسقوطها في العديد من الأحياء القديمة وفى القلب منها شبرا وروض الفرج بمحافظة القاهرة، والمحافظات الأخري أيضأ ، وما يترتب عليها من أزمات خاصة الضحايا والإصابات للأهالي، وهو الأمر الذي يتصل بشكل مباشر مع حياة المواطنين والتي من الواجب علي الجميع الحفاظ عليها.
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