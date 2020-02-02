شكرا لقرائتكم خبر عن سؤال فى البرلمان حول الإجراءات الحكومية لحماية المواقع الإلكترونية الرسمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدمت النائبة مايسة عطوة، وكيل لجنة القوى العالمة، بسؤال بشأن الإجراءات الحكومية لحماية المواقع الإلكترونية الحكومية من أى اختراقات أو قرصنة، وما هى إجراءات الحماية التى اتخذتها الدولة لمنع اختراق أى موقع إلكترونى حكومى مجددا، وأكملت في بيان لها أن وزارة الصحة تعرضت لاختراق بموقعها الالكتروني من قبل قراصنة قالوا إنهم إيرانيون، وضعوا علم إيران وقناع فانديتا، وقال المخترقون إنهم "هاكرز إيرانيون"، ووضعوا رسالة قالوا فيها: "دائما قريبين لك، نعرف هويتك، ومعلوماتك خاصة بنا.. احذر".

وأوضحت قائلة: "هذا الحدث خطير للغاية، ويهدد المواقع الالكترونية لكل الوزارات والجهات الحكومية، نظرا لما تحتويه من معلومات وما تحتويه من ملفات حكومية وسرية، كما ينذر ايضا بخطورة اختراق بعض المواقع الالكترونية التى تمس الأمن القومي المصرى، وتساءلت :" ماذا نحن فاعلون؟، ما هي إجراءات الحماية التى اتخذتها الدولة لمنع اختراق أى موقع إلكتروني حكومي مجددا؟".

وأكملت عطوة :"نعلم أن هناك "المركز الوطني للاستعداد لطوارئ الحاسب والشبكات" والذي تم تشكيله للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، حيث من ضمن أهدافه أن يقدم الدعم اللازم لحماية البنية التحتية القومية للمعلومات الهامة خاصة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والقطاع المالي والاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات ومراقبة الأمن السيبراني والاستجابة للحوادث والتنبؤ بالإخطار وإصدار تحذيرات مبكرة عن انتشار البرمجيات الخبيثة والهجمات واسعة النطاق التي تهدد البنية التحتية للاتصالات في جمهورية مصر العربية، وماذا فعل هذا الجهاز منذ تأسيسه فى ابريل 2004".

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وأوضحت وكيلة القوى العاملة:" هناك تصريح لوزير الاتصالات تعليقا على اختراق موقع وزارة الصحة، بأن "الوزارة ستنفق 6 مليارات جنيه، لتعزيز شبكات الإنترنت وحتى يتم القضاء على مقولة (السيستم واقع)، فالهدف هو الاستمرارية، وضمان جودة الخدمات، وسرعتها، وتمكين الجهات والتعاون معها للقيام بعملها، على أن تبقى هذه الخدمات ملك لوزاراتها"، مستائلة كيف ذلك ونحن لا نستطيع حتى حماية المواقع الالكترونية الرسمية؟.