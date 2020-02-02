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مصادر: نهم ومناطق بالجوف بقبضة الحوثيين بسبب تواطؤ قيادات عسكرية موالية للإخوان 

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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الأحد 2 فبراير 2020

كُشف النقاب عن الخيانة التي مارسها حزب الإصلاح الإخواني الإرهابي بشأن سيطرة الحوثي على نهم شرق صنعاء.

 

وبحسب مصادر إعلامية، وسقطت جبهة نهم في قبضة الحوثيين، كما سيطرت المليشيات كذلك على مناطق في محافظة الجوف، بسبب تواطؤ قيادات عسكرية موالية لحزب الإصلاح الإخواني، بالإضافة إلى الفساد المستشري في المؤسسة العسكرية التابعة لحكومة الشرعية.

 

وفي محاولة إخوانية لتبرير هذا الفشل، دأب إعلاميون وقادة عسكريون محسوبون على حزب الإصلاح على توجيه الاتهامات للتحالف العربي بمنع تقدم قوات الشرعية باتجاه صنعاء بل وقصف قوات الجيش التي تقوم بأي تحركات عسكرية في هذا الاتجاه، وفق وسائل الإعلام. 

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انسحاب الشرعية من نهم جاء بعد أيام من ترديد نغمات مغايرة من قِبل أبواق إعلامية إخوانية ادعت أنّ قواتها استطاعت تحقيق تقدم على الحوثيين.

 

إلا أنّ ذلك كان على ما يبدو خطة من قِبل الشرعية، للتغطية على فشلها العسكري الهائل الذي تجلّى في الهجوم على أحد المعسكرات في محافظة مأرب الذي خلَّف مئات القتلى والجرحى.

 

 

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