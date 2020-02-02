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شكرا لقرائتكم خبر عن مطلق السلطان المعروف باسم "الراقصة" يتهجم على الكويت ويفجر جدلا في تويتر والان مع التفاصيل
الأحد 2 فبراير 2020
فجر مقطع فيديو قام بنشره مطلق السلطان وهو أحد مشاهير سناب شات وهو سعودي الجنسية، موجة غضب عارمة في الكويت وفي المملكة العربية السعودية، حيث تطاول خلاله على الكويت وأهلها والكويتيات تحديدًا.
ودشن رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر وسما بعنوان "الرقاصة يتهجم على الكويت"، والذي تصدر قائمة الأكثر تداولا على مستوى المملكة العربية السعودية في تويتر.
وشهد الوسم استنكار من جميع الجنسيات العربية والخليجية، من نشر هذا المقطع الذي لا يمثل أخلاق أبناء المملكة، إضافة إلى تقديم بعض المغردين من أبناء السعودية اعتذارهم لدولة الكويت وأهلها مؤكدين أن صاحب المقطع لا يعبر عنهم وإنما يعبر عن رأي شخصي لصاحب المقطع.
يشار إلى أن مطلق السلطان هو أحد مشاهير سناب شات وقد اشتهر بلقب الرقاصة لقيامه بنشر فيديوهات كثيرة وهو يقوم بالرقص على سناب شات.
#الرقاصه_يتهجم_على_الكويت مطلق السلطان أحد مشاهير السناب شات يتطاول على #الكويت في سنابه. وتم اطلاق لقب "الرقاصة" لأنه عُرف بمقاطع يقوم فيها بالرقص.pic.twitter.com/WivRHG8ccU— وش سالفة الهاشتاق؟ (@AbtWhaat)
#الرقاصه_يتهجم_على_الكويت— وش سالفة الهاشتاق؟ (@AbtWhaat) February 1, 2020
مطلق السلطان أحد مشاهير السناب شات يتطاول على #الكويت في سنابه.
وتم اطلاق لقب "الرقاصة" لأنه عُرف بمقاطع يقوم فيها بالرقص.
pic.twitter.com/WivRHG8ccU
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.