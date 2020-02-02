الصفدي: نريد سلاما عادلا شاملا يلبي مطالب الشعب الفلسطيني

الأحد 2 فبراير 2020

قال وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، الأحد، إن بلاده تريد سلاما عادلا شاملا يلبي مطالب الشعب الفلسطيني وفق قرارات الشرعية الدولية.



جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي جمع "الصفدي" بالممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، نائب رئيس المفوضية الأوروبية، جوزيف بوريل في العاصمة الأردنية عمان.

من جانبه، أكد بوريل أن الأردن يلعب دورا مميزا في الجهود الرامية لتسوية الأزمة الفلسطينية.

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وأشار إلى استمرار الاتحاد الأوروبي في دعم الأردن في مواجهة تحدياته على المستويات كافة.

وعلى صعيد الملف السوري، أكد بوريل ضرورة التسوية السياسية لهذه الأزمة، مضيفا: "الأردن وفر الدعم للاجئين في المنطقة ونلتزم بدعم جهودها في هذا الشأن".

وقبل أيام، دعا الأردن إلى اجتماع طارئ لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية؛ لبحث خطة السلام التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والذي عقد بالفعل أمس السبت.

حينها، ذكر الصفدي أن القضية الفلسطينية كانت وستبقى القضية العربية المركزية الأولى، مؤكدا أن الأردن مع حل الدولتين الذي يلبي الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، وخصوصا حقه في الحرية والدولة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.