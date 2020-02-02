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شكرا لقرائتكم خبر عن النيبال تبدأ التحقيق في قضايا مواطنيها الذين توفوا في قطر والان مع التفاصيل
الأحد 2 فبراير 2020
وجهت المحكمة العليا في نيبال، الحكومة بالتحقيق في قضايا العمال النيباليين الذين فقدوا حياتهم في قطر، في محاولة للقضاء على ارتفاع معدلات الوفيات بشكل غير عادي في الدوحة.
وذكرت المحكمة إن حالات الوفاة للعمال النيباليين في قطر تتزايد بشكل ملحوظ، لافتين أن في كل عام يموت حوالي 1000 عامل نيبالي في البلدان التي يعملون فيها، أكثر من نصفهم يكونون من العاملين بقطر، رغم إعلانهم لياقتهم وصحتهم قبل مغادرة البلاد، تحدث حوالي 97% من هذه الحوادث، حيث لا يتم إجراء تشريح للجثث وغالبًا ما تُنسب الوفيات إلى السكتة القلبية و"الأسباب الطبيعية".
وأكد التحقيق أن الدوحة -التي عمل بها العمال النيباليون في إنشاءات البنية التحتية لكأس العالم لكرة القدم 2022- فشلت في التحقيق في أسباب حالات الوفاة المفاجئة للعمال المهاجرين.
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