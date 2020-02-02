شكرا لقرائتكم خبر عن آلاف العراقيين يرفضون تكليف "علاوي" بتشكيل الحكومة والان نبدء بالتفاصيل

توافد آلاف المتظاهرين العراقيين اليوم الأحد، إلى ساحات التظاهر في بغداد وتسع محافظات عراقية احتجاجا على تكليف محمد توفيق علاوي بتشكيل الحكومة الجديدة ، وعدم الالتزام بمطالب ساحات التظاهر بتسمية مرشح مستقل بعيدا عن خيارات وضغوطات الأحزاب والكتل السياسية.

وقال شهود عيان لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) إن مجاميع كبيرة من طلاب الجامعات والمدارس في بغداد ومحافظات البصرة والناصرية والديوانية وميسان وواسط وبابل وكربلاء والنجف والمثنى انضمت إلى المتظاهرين في ساحة التحرير ورددوا شعارات تطالب بإعادة النظر في ترشيح محمد توفيق علاوي لتشكيل الحكومة لعدم توفر المؤهلات لتولي المنصب كما حددتها ساحات التظاهر.

وهدد المتظاهرون في هتافاتهم برفع "حالة التصعيد وعدم الانتظام بالدوام في الجامعات والمدارس حتى يتم تلبية مطالب المتظاهرين المشروعة".