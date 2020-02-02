شكرا لقرائتكم خبر عن مظاهرة في محيط السفارة الأمريكية في لبنان .. والجيش يتدخل والان نبدء بالتفاصيل

يشهد محيط السفارة الأمريكية في منطقة عوكر، مظاهرة تحمل شعار "تسقط صفقة العار"، ينفذها بعض المحتجين رفضًا لما يسمى بـ"صفقة القرن" التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وسط انتشار أمني كثيف في محيط السفارة.

ووفق ما ذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية"، فقد قطع الجيش اللبناني كافة الطرق المؤدية إلى السفارة، ووضع أسلاكًا شائكة على الطريق الرئيس عند ساحة الضبية، على بعد مئات الأمتار من السفارة .

ورفع المتظاهرون الأعلام اللبنانية والفلسطينية، وأطلقوا الهتافات المنددة بالإدارة الأمريكية، عادين أن كل فلسطين لهم ولأولادهم وأحفادهم، وأن القضية الفلسطينية هي قضية الشرق الأوسط، مؤكدين أن هذه الصفقة ستسقط أمام إرادة الشعب الفلسطيني، كما سقط من قبلها سايكس بيكو ووعد بلفور حتى تبقى فلسطين لجميع الفلسطينيين .

كما أشارت الوكالة في خبرها إلى أن بعض المتظاهرين حاولوا إزالة الأسلاك الشائكة الموضوعة في المكان .