شكرا لقرائتكم خبر عن إضراب «الطواقم الطبية» في هونج كونج بسبب «فيروس الصين» والان نبدء بالتفاصيل
صوت الآلاف من أفراد الطواقم الطبية في هونج كونج اليوم الأحد لصالح بدء إضراب غدا الاثنين يستمر خمسة أيام، عقب رفض الحكومة مطلبهم بإغلاق جميع نقاط العبور مع الصين في ظل تفشي فيروس كورونا المتحور الجديد.
ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن تحالف العاملين بهيئة المستشفيات في هونج كونج القول إن أعضاء التحالف صوتوا لصالح تنظيم الاضراب. وتعهد أكثر من 9000 عضو في التحالف بالمشاركة في الإضراب، الذي سيبدأ بتعليق الخدمات غير الطارئة.
يشار إلى أن هونج كونج سجلت ما لايقل عن 14 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا الجديد.
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