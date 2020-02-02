شكرا لقرائتكم خبر عن «البندقية» تستعد لنزع فتيل «قنبلة الحرب العالمية» والان نبدء بالتفاصيل

بدأ الخبراء استعدادات في مدينة البندقية لنزع فتيل قنبلة من حقبة الحرب العالمية الثانية، كما طالبت السلطات نحو 3500 شخص بمغادرة منازلهم كإجراء أمني احترازي .

وحذر المسؤولون من أن الشرطة سوف تحتاج لتعديل مسار حركة المرور في بعض الطرق والقنوات، ومن أن السائحين يجب أن يتوقعوا بعض التأخير.

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وحتى المجال الجوي للبندقية، سوف يتم غلقه خلال ما وصفته وسائل الإعلام بـ"يوم القنبلة".

وعثر على القنبلة التي تزن 220 كيلوجراما خلال حفريات بالقرب من ميناء مارجيرا الصناعي. ويعد الموقع أيضا قريبا من بعض خطوط السكك الحديدية.

وتعرضت البندقية لقصف أمريكي كثيف في عام .1944 وكانت إيطاليا متحالفة مع ألمانيا النازية والامبراطورية اليابانية في الحرب العالمية الثانية.