ايران تعلن موقفها بشأن تكليف علاوي برئاسة الحكومة المقبلة

ابدت وزارة الخارجة الايرانية، اليوم الأحد، ترحيبها بتكليف محمد توفيق علاوي بتشكيل الحكومة المقبلة "دعما لاستقلال وسيادة" العراق. وقالت وزارة الخارجية الايرانية في بيان نقلته "قناة الميادين"، نرحب بتكليف محمد توفيق علاوي لرئاسة الحكومة العراقية دعماً لاستقلال وسيادة العراق". وكلّف رئيس الجمهورية برهم صالح، امس السبت، محمد توفيق علاوي بتشكيل الحكومة المقبلة.

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