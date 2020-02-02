تناقل ناشطون على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، مقطع فيديو لعراقيين في مدينة ووهان الصينية وهم يناشدون الحكومة بضرورة اعادتهم الى البلاد.
وبحسب المقطع الذي نشر على التواصل الاجتماعي فيقول احدهم "نحن مجموعة من العراقيين المقيمين في رمدينة ووهان الصينية، فمنذ ايام والمدينة بحالة حجر صحي، ونحن عراقيون من اطفال ونساء ورضع محجورين في هذه المدينة المعزولة تماما عن العالم الخارجي بدون اسواق ولا مساعدات والمستشفيات مكتضة بالمرضى".
واضاف ان "الحكومة العراقية وعدتنا عن طريق السفارة العراقية بالاجلاء السريع كحال باقي الجاليات الاجنبية، لكن تفاجئنا بتنصل الحكومة باجلائنا"،مشيرا الى "ان ذلك مجحف بحقوقنا".
وتابع ان "اعداد المصابين بفيروس كورونا بتزايد يومي"، داعيا الجميع الى "النظر لحالنا قبل ان يصيبنا مكروه واجلائنا بالسرعة الممكنة".
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. عراقيون في ووهان يوجهون مناشدة: اعيدونا قبل ان يصيبنا مكروه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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