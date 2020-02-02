الداخلية تقرر منع دخول الوافدين الأجانب من الصين إلى العراق

وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنها "قررت منع دخول الوافدين الأجانب من جمهورية الصين الشعبية إلى العراق".

وأضافت، أن ذلك يأتي "ضمن الإجراءات الوقائية التي اتخذها دول العالم لمواجهة فيروس كورونا الجديد والتزاماً منها بحماية مواطنيها من تأثيراته الكارثية وتداعياته السلبية على الصحة العامة وامن البلاد".

