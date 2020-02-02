'نحن شعب يقودنا شهيد' في الطيران 'صور'

رفع المتظاهرون في ساحة الطيران وسط بغداد عددا من اللافتات الرافضة لتولي محمد توفيق علاوي رئاسة الوزراء. واظهرت الصور ادناه ان لافتات اخرى رفعت في الساحة وهي "نريد وطن"، و"نحن شعب يقودنا شهيد". الصور بعدسة علي جاسم Advertisements

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