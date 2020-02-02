تصاعد الاحتجاجات بالعراق ضد "تكليف علاوي"

تصاعدت الاحتجاجات العراقية الرافضة لتكليف محمد توفيق علاوي بتشكيل الحكومة الجديدة، حيث خرج آلاف الطلاب بجامعات كربلاء في مظاهرة حاشدة الأحد.

التيار الصدري يؤيد رئاسة علاوي لحكومة العراق



ونظم الآلاف من العراقيين في ساحة التحرير ببغداد، مساء أمس السبت، مظاهرة للتنديد بتكليف الرئيس برهم صالح لعلاوي.

وتعهد رئيس الوزراء العراقي المكلف محمد توفيق علاوي، مساء السبت، بتشكيل حكومة تمثل جميع الأطياف، وحماية المتظاهرين السلميين وفق الدستور.



من جانبه، أبدى زعيم التيار الصدري العراقي مقتدى الصدر، تأييده لتسمية علاوي، موضحاً أن "الشعب هو من اختاره وأنها خطوة جيدة للبلاد".



ولم يكتف الصدر بذلك؛ بل دعا الأحد إلى تشكيل لجان بالمحافظات العراقية لإعادة الدوام الرسمي للمدارس وفتح الطرق.

Advertisements

وطالب زعيم التيار الصدري كذلك بضرورة إرجاع الثورة العراقية إلى انضباطها وسلميتها.



وكان محمد توفيق علاوي أعلن في وقت سابق السبت، تكليفه من قبل الرئيس العراقي بتشكيل الحكومة الجديدة.

وقال علاوي، في رسالة فيديو نشرها عبر صفحته على تويتر، عقب تكليفه برئاسة الحكومة: "لولا تضحيات العراقيين لما حدث أي تغيير في البلاد".

وأضاف أن سلاح الدولة لا يصوب إلا ضد أعداء الشعب، مشيراً إلى أن التظاهر والاحتجاج حق مكفول للشعب يجب حمايته ومحاسبة القتلة وتعويض أسر الشهداء.

وأكد رئيس الوزراء العراقي المكلف التزامه بتحديد موعد الانتخابات وإصلاح الاقتصاد ومحاربة الفساد.

ودخلت المظاهرات الاحتجاجية في العراق شهرها الرابع على التوالي منذ انطلاقها في الأول من مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي في بغداد و9 محافظات جنوبية.

ويطالب المتظاهرون بإصلاحات سياسية واقتصادية، ووقف تدخل إيران في الشأن الداخلي العراقي، وسط أعمال عنف خلفت مئات القتلى وآلاف الإصابات.