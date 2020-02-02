حمدوك يصل جيبوتي في سادس محطاته الأفريقية لتعزيز العلاقات

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مرتضى كوكوالأحد 2020/2/2 03:56 م بتوقيت أبوظبي
حمدوك لدى وصوله إلى جيبوتي
وصل رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك، الأحد، إلى جيبوتي في سادس محطاته الأفريقية التي تهدف لتعزيز العلاقات الثنائية.
وبدأ حمدوك زيارته إلى جيبوتي، التي تستمر يومين، تلبية لدعوة من الرئيس إسماعيل عمر جيلي.
وكان في استقبال حمدوك بالمطار رئيس الوزراء الجيبوتي عبدالقادر كامل محمد وعدد من المسؤولين.
ويرافق رئيس الوزراء في هذه الزيارة السفير عمر بشير مانيس وزير شؤون مجلس الوزراء، ومدني عباس مدني وزير الصناعة والتجارة، والمدير العام لجهاز المخابرات العامة الفريق ركن جمال الدين عبدالحميد.
وفور وصوله، بحث حمدوك مع نظيره الجيبوتي العلاقات المشتركة بين البلدين وسبل تطويرها.
وشهدت شوارع جيبوتي العاصمة مظاهر احتفالية بوصول حمدوك، حيث تزينت شوارعها بالعلم السوداني.
ويعد رئيس الحكومة السودانية الدكتور عبدالله حمدوك أول مسؤول رفيع المستوى يزور جيبوتي بعد الأحداث التي شهدها السودان.
وتمثل جيبوتي سادس محطة أفريقية لحمدوك منذ توليه رئاسة الوزراء في السودان، حيث زار مصر وإثيوبيا وأريتريا وجنوب السودان وتشاد.
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