موقع سويدي: تركيا تعتزم نشر قوات شرطة في قطر خلال مونديال 2022

كشف موقع سويدي أن تركيا تستعد لنشر قوات شرطة في قطر أثناء بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، وغيرها من المناسبات الكبرى.



وقال موقع "نورديك مونيتور" إن "أنقرة والدوحة وقعتا بروتوكولا أمنيا لنشر وحدات من الشرطة التركية في الدولة الخليجية الصغيرة خلال البطولة، التي ستعقد بين نوفمبر/تشرني الثاني وديسمبر/كانون الأول 2022، وغيرها من الأحداث المهمة".

وينص الاتفاق، الذي حصل الموقع المتخصص في تغطية شؤون تركيا، على نسخة منه على تعهد البلدين بتطوير التعاون الثنائي، في مجال استضافة الأحداث الكبرى وتبادل الخبرات في مجال الأمن ذي الصلة.

غير أنه وفقا للبيانات الرسمية، تهدف الاتفاقية إلى بناء شراكة استراتيجية للتحضير لكأس العالم في عام 2022 وإدارة أمن الفعالية.

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ومع ذلك، لن تنتهي الاتفاقية بنهاية بطولة كأس العالم، لأنها صالحة لمدة 5 سنوات وقابلة للتجديد بناء على موافقة الطرفين، ما يعني احتمال نشر الشرطة التركية خلال الأحداث الكبرى الأخرى التي ستعقد بعد كأس العالم.

وأشار الموقع إلى أن البروتوكول الذي يحمل عنوان "خطاب النوايا بشأن التعاون في تنفيذ الأحداث الكبرى"، وقع عليه من الجانب التركي؛ نائب وزير الداخلية محترم إنجه، ومن قطر اللواء إبراهيم خليل المهندى، رئيس اللجنة الأمنية القطرية في اللجنة العليا للتسليم والتراث، في 31 أكتوبر/تشرين الأول 2019 في أنقرة خلال زيارة رئيس الوزراء القطري عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني.

وفي 7 يناير/كانون الثاني 2020، عرض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي تربطه صلات شخصية بأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، الاتفاقية المؤلفة من 10 مواد على البرلمان التركي للتصديق عليها.

وفي وقت سابق، أشار الموقع إلى خطط الحكومة التركية لتعزيز قاعدتها العسكرية في قطر بالمعدات البحرية والجوية بالإضافة إلى القوات البرية، لتوسيع ما بدأ كقاعدة صغيرة إلى مقر للقوات المشتركة.

ووفقا للوثيقة، ستزيد أنقرة أعداد قواتها العسكرية في قاعدتها بقطر إلى 3000 جندي. وبالإضافة إلى الأفراد العسكريين، فإن نشر وحدات الشرطة سيزيد من تواجد تركيا في منطقة الخليج.