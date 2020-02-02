الكرملين: "صفقة القرن" تتناقض مع قرارات مجلس الأمن

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، الأحد، إن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام بالشرق الأوسط المعروفة باسم "صفقة القرن" تتناقض مع قرارات مجلس الأمن الدولي.

وأضاف بيسكوف أن رد فعل فلسطين وعدد من الدول العربية على خطة ترامب تجعلنا نفكر بمدى قابليتها للحياة.

وأوضح أنه "توجد سلسلة من قرارات مجلس الأمن الدولي الموافقة، ويمكن بالعين المجردة رؤية عدم توافق عدد من نقاط هذه الخطة مع قرارات مجلس الأمن".

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء الماضي، تفاصيل خطته للسلام في الشرق الأوسط.

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وقال ترامب حينها إن خطته ستحقق الازدهار للفلسطينيين وتقضي على احتياجهم للمعونات، كما ستحقق أكثر من مليون فرصة عمل للفلسطينيين خلال عام واحد.

وفي رد فعل مباشر تظاهر آلاف الفلسطينيين في الضفة الغربية وغزة، احتجاجاً على خطة الرئيس الأمريكي، معلنين رفضهم هذه الخطة وتمسكهم بالقدس عاصمة أبدية لفلسطين.

والسبت، واجهت "صفقة القرن" عثرة جديدة بإعلان البيان الختامي لاجتماع وزراء الخارجية العرب في القاهرة رفض خطة السلام الأمريكية لكونها لا تلبي مطالب الشعب الفلسطيني.

وكانت القيادة الفلسطينية دعت للاجتماع العربي الطارئ ضمن إجراءاتها لمواجهة الخطة الأمريكية، التي سبق أن أعلنت موقفها الرافض لها.

وفي وقت سابق، أكدت وزارة الخارجية الروسية في تعليقها على "صفقة القرن" بأن الكلمة الفصل في التوصل لتسوية دائمة وعادلة في الشرق الأوسط، يجب أن تكون للفلسطينيين والإسرائيليين وحدهم.