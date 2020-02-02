- 1/2
- 2/2
رويترزالأحد 2020/2/2 02:57 م بتوقيت أبوظبي
وزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس بارلي
أعلنت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس بارلي، الأحد، أن بلادها سترسل 600 جندي إضافي لمحاربة الإرهاب بمنطقة الساحل الأفريقي جنوب الصحراء الكبرى.
وأضافت بارلي، في بيان، أن أغلب تلك التعزيزات ستذهب للمنطقة الواقعة بين مالي وبوركينا فاسو والنيجر، لافتة إلى أنه سينضم جزء آخر لقوة مجموعة الخمس بمنطقة الساحل الأفريقي.
وفي نوفمبر/تشرين الأول الماضي، اعترفت فرنسا التي لديها نحو 4500 جندي بالفعل في المنطقة، بتراجع وصعوبة الوضع الأمني في منطقة الساحل بأفريقيا، في مستهل جولة لبارلي في دول المنطقة بدأتها من تشاد، وشملت كلا من: موريتانيا وبوركينافاسو ومالي والنيجر.
وجاءت جولة الوزيرة الفرنسية، بعد يومين من حادثة مقتل جندي فرنسي شمال شرق مالي، ومصرع 54 جنديا ماليا في هجومين منفصلين تبناهما تنظيم داعش الإرهابي، الذي يتزعمه المطلوب على لائحة الإرهاب أمريكيا أبوالوليد الصحراوي.
وللولايات المتحدة 6000 عسكري في أفريقيا، وعلى الرغم من أن بعض المستشارين العسكريين يقولون إن عملية إعادة تمركز للقوات فات وقتها؛ فإن كثيرا من المسؤولين الأمريكيين يشاركون فرنسا مخاوفها من تخفيف الضغط عن الإرهابيين في أفريقيا.
كانت هذه تفاصيل خبر 600 جندي فرنسي إضافي لمحاربة الإرهاب بالساحل الأفريقي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.