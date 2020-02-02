جريفيث يصل إلى صنعاء لتدشين "طائرات الرحمة" للقاهرة وعمان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وصل المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن جريفيث، الأحد، إلى صنعاء في زيارة هي الثانية خلال 10 أيام، لتدشين جسر جوي لنقل المرضى.
وقال مصدر ملاحي في مطار صنعاء لـ"العين الإخبارية"، إن جريفيث وصل على متن طائرة أممية في زيارة تستغرق يومين.
وأشار المصدر إلى أن المبعوث سيدشن الجسر الجوي الذي أعلنه التحالف العربي بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، ابتداء من 3 فبراير/شباط الجاري.
ويدشن الجسر المعروف بـ"طائرات الرحمة" أولى رحلاته بنقل نحو 30 مريضا من الحالات المستعصية للعلاج في العاصمتين المصرية القاهرة والأردنية عمان.
وتتزامن زيارة جريفيث مع تصعيد حوثي غير مسبوق يهدد بتقويض عملية السلام التي يقودها المجتمع الدولي في اليمن.
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