مطلق السلطان المعروف باسم "الراقصة" يتهجم على الكويت ويفجر جدلا في تويتر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 2 فبراير 2020

متابعات_الخليج 365

فجر مقطع فيديو قام بنشره مطلق السلطان وهو أحد مشاهير سناب شات وهو سعودي الجنسية، موجة غضب عارمة في الكويت وفي المملكة العربية السعودية، حيث تطاول خلاله على الكويت وأهلها والكويتيات تحديدًا.



ودشن رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر وسما بعنوان "الرقاصة يتهجم على الكويت"، والذي تصدر قائمة الأكثر تداولا على مستوى المملكة العربية السعودية في تويتر.

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وشهد الوسم استنكار من جميع الجنسيات العربية والخليجية، من نشر هذا المقطع الذي لا يمثل أخلاق أبناء المملكة، إضافة إلى تقديم بعض المغردين من أبناء السعودية اعتذارهم لدولة الكويت وأهلها مؤكدين أن صاحب المقطع لا يعبر عنهم وإنما يعبر عن رأي شخصي لصاحب المقطع.

يشار إلى أن مطلق السلطان هو أحد مشاهير سناب شات وقد اشتهر بلقب الرقاصة لقيامه بنشر فيديوهات كثيرة وهو يقوم بالرقص على سناب شات.